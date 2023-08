„Tüdelkrams“-Inhabern Susanne Piero präsentiert ihre Schultüten-Kreationen. Foto: Jonas Altwein up-down up-down Kreatives Angebot bei „Tüdelkrams“ Schultüten aus Ganderkesee: Susanne Piero bastelt für die Einschulung Von Jonas Altwein | 02.08.2023, 17:45 Uhr

In zwei Wochen beginnt in Niedersachsen das Schuljahr 2023/24. In Ganderkesee bietet ein Bastelgeschäft selbstgemachte Schultüten zur Einschulung an.