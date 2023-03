Die Bahnstrecke zwischen Delmenhorst und Oldenburg ist am Montag nach einem Unfall in Schierbrok gesperrt worden. Symbolfoto: imago images / Hanno Bode up-down up-down Zwischen Delmenhorst und Oldenburg Unglücksfall an Bahnübergang in Schierbrok: Züge fahren wieder Von Eyke Swarovsky | 06.03.2023, 12:34 Uhr | Update vor 5 Std.

An einem Bahnübergang in Ganderkesee-Schierbrok hat es am Montagvormittag einen Unglücksfall gegeben. Inzwischen wurde die Bahnstrecke zwischen Delmenhorst und Oldenburg wieder freigegeben.