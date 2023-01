Unscheinbar, aber bei Anwohnern offenbar sehr unbeliebt: der Kreisel am Vollersweg / Ecke Hutfilterstraße in Bookholzberg. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Verkehr in Ganderkesee Unscheinbarer Kreisel in Bookholzberg ruft reichlich Ärger hervor Von Frederik Grabbe | 26.01.2023, 17:20 Uhr

Kleiner Kreisel, großer Ärger: In Bookholzberg stoßen sich Autofahrer an einem Kreisverkehr am Vollersweg. Die Verkehrsregeln werden regelmäßig ignoriert.