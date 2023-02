Die seit fast einer Woche vermisste 15-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee ist am frühen Dienstagabend wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, trafen Beamte der Bundespolizei das Mädchen am Dienstag, 7. Februar, gegen 17.30 Uhr am Hauptbahnhof Hannover an. Die Eltern hatten die Jugendliche zuvor am Mittwoch, 1. Februar, vermisst gemeldet, nachdem sie vom Schulbesuch in Bookholzberg nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Keine Hinweise auf strafbare Handlungen

„Die vermisste Jugendliche aus Ganderkesee ist wohlauf und befindet sich in Kürze wieder bei ihrer Familie“, heißt es im aktuellen Polizeibericht. Sie habe sich in den vergangenen Tagen bei einem Bekannten im südlichen Niedersachsen befunden, bevor die Polizisten nun in Hannover auf sie aufmerksam wurden. Von dort werde sie jetzt von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

„Hinweise auf strafbare Handlungen zum Nachteil der Jugendlichen liegen nach aktuellem Stand nicht vor“, teilen die Beamten weiter mit. Zwischenzeitlich gab es andere Befürchtungen, da das Mädchen laut Polizei Nachrichten verschickt hatte, dass sie gegen ihren Willen festgehalten und geschlagen werde.

Polizei bedankt sich für Unterstützung

Die Polizei Wildeshausen bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der Jugendlichen und bittet nun darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu teilen.