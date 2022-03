Am Platz vor dem Rathaus in Ganderkesee trugen mehrere Klimaschützer ihre Reden vor, darunter die Vorsitzende der Grünen aus Ganderkesee Carola Hüttenmüller (von links), Georg Zindl von den Grünen, Sabine Donecker-Hoffmann von den „Parents for Future“, die stellvertretende Vorsitzende der Grünen aus Ganderkesee Juljana Dehning und der stellvertretende Vorsitzende der Grünen aus Ganderkesee Johannes-Peter Iber.

FOTO: Sophie Wehmeyer