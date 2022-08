Die neuen Auszubildenden wurden im Ganderkeseer Rathaus begrüßt (v.l.): Erster Gemeinderat Matthias Meyer, Luca Findeisen, Nina Meyer, Lucia Geese, Marie-Christin Hopp, Emma Logemann, Maikel Demir, Kevin Bielefeld, Jonas Franke, Sebastian Pundsack, Heiko Zimmermann. FOTO: Gemeinde Ganderkesee/Meike Saalfeld up-down up-down Ausbildungen in Ganderkesee gestartet Verstärkung für Kitas, Jugendpflege, Bücherei und Rathaus Von Melanie Hohmann | 06.08.2022, 17:00 Uhr

In der Gemeinde Ganderkesee hat am 1. August die Ausbildungszeit begonnen. Einige verstärken nun das Rathaus, andere gehen in die Gemeindebücherei. Auch für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) gibt es neue Kräfte.