FOTO: Thomas Breuer So bunt war der Umzug Viele Fotos: Ganderkeseer Sommerfasching bei 27 Grad Von Sven Mechelhoff | 02.07.2022, 19:10 Uhr

Alles etwas kleiner als sonst im Winter und trotzdem groß rausgekommen: Der Umzug zum ersten Sommerfasching in der Geschichte der Gemeinschaft der Ganderkeseer Vereine (GGV) hat am Samstagnachmittag Tausende in den Ortskern gelockt. Wir haben die schönsten Fotos vom Umzug in einer Galerie zusammengestellt.