Marga Seifert und Günther Glander genießen jeden gemeinsamen Tag. FOTO: Martina Brünjes up-down up-down Besondere Hochzeit in Ganderkesee „Nur die Liebe zählt“: Ganderkeseer lassen sich mit über 80-Jahren trauen Von Martina Brünjes | 19.08.2022, 13:20 Uhr

Ein wenig aufgeregt, aber auch stolz stehen Marga Seifert und Günther Glander in ihrem Garten. Die beiden versprühen pure Lebenslust. Doch am Samstag, 20. August, geht es nicht um ihren Garten, es geht um ihre Hochzeit: Denn die beiden über 80-Jährigen heiraten in der Kirche St.-Katharinen in Schönemoor.