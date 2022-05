Oben ohne im Schwimmbad: Ist das in den Bädern und an Seen im Landkreis Oldenburg, in Delmenhorst und Stuhr erlaubt? FOTO: Annette Riedl Kreis Oldenburg, Delmenhorst und Stuhr Oben ohne im Freibad und am See: Was erlaubt ist und was nicht Von Sophie Wehmeyer | 27.05.2022, 17:00 Uhr

In Göttinger Bädern können Frauen neuerdings oben ohne schwimmen. Doch wie sieht das im Freibad und an Badeseen in unserer Region aus? Wir zeigen, was wo geht und was nicht.