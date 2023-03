Mehrfamilien- und Reihenhäuser gehören zum Erscheinungsbild im Neubaugebiet Bargup in Bookholzberg. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Mangelware bezahlbarer Wohnraum Wachsen neue Häuser in Ganderkesee künftig vermehrt in die Höhe? Von Dirk Hamm | 01.03.2023, 21:02 Uhr

Es sieht derzeit düster aus in Sachen Wohnbau. Dabei werden bezahlbare Wohnungen dringend benötigt. Experten sagen: Auch in Ganderkesee führt kein Weg an mehrgeschossigen Bauten vorbei.