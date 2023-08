Hasbruch & Co. Regenperiode stärkt neu gepflanzte Bäume in Wäldern um Delmenhorst und Ganderkesee Von Florian Mielke | 10.08.2023, 16:34 Uhr Setzlinge brauchen nach dem Auspflanzen optimale Bedingungen, um gut wachsen zu können. Symbolfoto: dpa/Matthias Bein up-down up-down

Die Wälder und vor allem neu gepflanzte Baumkulturen litten in den vergangenen Jahren an der Trockenheit im Sommer. Auch dank der Niederschläge in den vergangenen Wochen ist es rund um Delmenhorst aber gut um sie bestellt.