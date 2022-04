Ronald Kühn hat am Freitag einen ganz besonderen Grund zur Gratulation: Erika Fangmann ist seit 50 Jahren bei Creativ Friseur in Ganderkesee beschäftigt. FOTO: Dirk Hamm Ganderkeseerin feiert Jubiläum Warum Erika Fangmann auch nach 50 Jahren den Friseurberuf noch liebt Von Dirk Hamm | 01.04.2022, 07:41 Uhr

Am 1. April 1972 trat Erika Fangmann ihre Lehrstelle bei Creativ Friseur in Ganderkesee an. 50 Jahre blieb sie dem Beruf und dem Salon treu.