Einschulung 2023 Was kommt in die Schultüte? Expertin Barbara Neemann aus Ganderkesee gibt Tipps Von Jonas Altwein | 13.08.2023, 07:58 Uhr Barbara Neemann vom Spielwarengeschäft Stöber aus Ganderkesee zeigt, was Kunden gerne für die Einschulung ihrer Kinder kaufen. Foto: Jonas Altwein up-down up-down

Kommende Woche enden die Sommerferien in Niedersachsen und für viele Kinder in der Gemeinde Ganderkesee beginnt die Schulzeit. Doch was gehört eigentlich in die Schultüte? Die Geschäftsführerin eines Fachhandels gibt Ratschläge.