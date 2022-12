Dem Verfall anheimgegeben: Seit 2015 ist die Tür von Lüschens Bauerndiele in Stenum verschlossen. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Ehemalige Dorfgaststätte zerfällt Was wird aus Lüschens Bauerndiele in Stenum? Von Dirk Hamm | 22.12.2022, 19:00 Uhr

Nach mehr als 170 Jahren war Schluss, seit 2015 herrscht Totenstille in Lüschens Bauerndiele in Stenum. Warum ist seitdem nichts Sichtbares geschehen mit dem einstigen Traditionslokal am Ortseingang von Stenum?