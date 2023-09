Eine waschechte Generalsekretärin hat man nicht jeden Tag vor dem Mikrofon. Jan und Bo vom Redaktionsteam der digitalen Schülerzeitung der Oberschule Ganderkesee, „Galanter Ganter“, hatten sich gut vorbereitet auf das Interview mit Imke Haake von der FDP Niedersachsen. Die beiden Sechstklässler nutzten die Gelegenheit beim Besuch der Politikerin im Rathaus Ganderkesee. Der Anlass der Stippvisite hatte nicht etwa mit Lokal- oder Landespolitik zu tun, sondern damit, wie die institutionellen Mühlen in der Bundeshauptstadt Berlin mahlen: Haake vertrat am Mittwochnachmittag ihren Parteikollegen und Bundestagsabgeordneten Christian Dürr bei der offiziellen Eröffnung der Wanderausstellung des Deutschen Bundestages, die für eine Woche im Lichthof des Rathauses besichtigt werden kann.

Imke Haake stellt sich den Fragen der Schülerreporter Jan (li.) und Bo.

Virtueller Rundgang durch den Plenarsaal

Dürr, der als FDP-Fraktionsvorsitzender in einer Sitzungswoche in Berlin unabkömmlich ist, hatte die bundesweit durch die Lande ziehende informative Schau in seine Heimatgemeinde gelotst. Haake hob die Bedeutung der politischen Bildung gerade der jungen Generation als wichtige Voraussetzung für eine stabile Demokratie hervor: „Wir wollen junge Menschen mit der Demokratie vertraut machen“, sagte sie.

Um genau das zu erreichen, ist die Wanderausstellung des Bundestages mit ihren 16 Schautafeln zu Geschichte, Aufgaben und Funktionsweise des Parlaments sowie Informationen über die Abgeordneten im jeweiligen Wahlkreis umfassend modernisiert und digitalisiert worden - bis hin zur Augmented-Reality-Anwendung, die einen virtuellen Besuch des Plenarsaales im Berliner Reichstagsgebäude ermöglicht. Dieser zeitgemäße Zugang zu Informationen über die Legislative als einer der drei Gewalten der deutschen Demokratie sei viel spannender als der Blick in ins Schulbuch, bescheinigte Imke Haake den Ausstellungsmachern.

Politische Bildung muss nicht langweilig sein

Dass insbesondere Schüler die Zielgruppe der Wanderausstellung bilden, hat sich in Ganderkesee bereits im Besuch einiger Schulklassen manifestiert. Jetzt ist für Interessierte Eile geboten, denn die nur fünf Tage im hiesigen Rathaus weilende Ausstellung geht am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. September, schon auf die Zielgerade. Für beide Tage haben sich bereits weitere Klassen angemeldet. Wer sich auf anschauliche Weise über das deutsche Parlament informieren oder einst gelerntes auffrischen möchte, hat dazu noch am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr Gelegenheit. Der Besuch ist kostenfrei. Gruppen- und Klassenbesuche sowie Führungen können über das Referat Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages, Katja Koal, Telefon 030 22731967, oder per E-Mail an bundestag.mobil@bundestag vereinbart werden.

Bereits vor vier Jahren hatte die Wanderausstellung in Ganderkesee Station gemacht, rief Bürgermeister Ralf Wessel in Erinnerung. Der Rathauschef zeigte sich angetan von den digitalen Möglichkeiten, die das weiterentwickelte Konzept jetzt bietet. „Politik kann auch sehr spannend sein“, meinte Wessel und mahnte: „Demokratie lebt nur, wenn sie mit Leben gefüllt wird.“ Und nicht ohne Stolz meinte das Gemeindeoberhaupt mit Blick auf die Gastgeberrolle für die Bundestagausstellung: „Das Herz der Demokratie schlägt zurzeit ein bisschen auch in Ganderkesee.“