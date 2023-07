In Steinkimmen ist am Montagabend eine Garage mit fünf Autos ausgebrannt. Foto: Nonstopnews up-down up-down Nachbargebäude in Gefahr Werkstatt mit fünf Autos brennt in Steinkimmen komplett ab Von Eyke Swarovsky | 04.07.2023, 08:52 Uhr | Update vor 3 Std.

Die Feuerwehren Falkenburg, Dingstede und Ganderkesee sind am Montagabend zu einem Feuer in Steinkimmen ausgerückt. Dort stand eine große Garage samt privater Werkstatt in Flammen.