Voller Einsatz für unheilbar kranke Menschen: die Ehrenamtliche Inge Noster (links) und Katharina Schiffhauer vom Sozialdienst. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down Sterbebegleitung in Ganderkesee Wie Ehrenamtliche das Laurentius Hospiz in Falkenburg bereichern Von Sebastian Hanke | 25.02.2023, 07:49 Uhr

Das Laurentius Hospiz in Falkenburg ist auf die Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen. Doch sie werden weniger. So will die Einrichtung gegensteuern.