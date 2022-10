Wie kann die Gemeinde Ganderkesee Schaden für Menschen und Infrastruktur durch Starkregen abwenden und intelligente Bauweisen für mehr Lebensqualität nutzen? Symbolfoto: imago images / Andre März up-down up-down Hamburger Experte hält Vortrag Wie kann Ganderkesee Schäden durch Starkregen abwenden? Von Melanie Hohmann | 30.10.2022, 15:30 Uhr

Der Klimawandel macht auch vor Norddeutschland nicht Halt. Hierzulande wird vor allem der Starkregen zunehmend zum Problem. In Hamburg haben Wassermassen bereits 2018 starke Schäden angerichtet. Ein Vortrag in Ganderkesee will über das Thema aufklären.