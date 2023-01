An der Grundschule Lange Straße startet jetzt ein Projekt, mit dem Kinder für die Gefahren im Internet sensibilisiert werden sollen. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Medienkompetenz an Grundschule Wie Kinder und Eltern aus Ganderkesee Gefahren im Internet erkennen sollen Von Bettina Dogs-Prößler | 17.01.2023, 13:19 Uhr

Das Internet hilft in vielen Bereichen weiter. Doch für Kinder kann es auch zur Gefahr werden. Wie die erkannt wird, lernen Schüler jetzt an der Grundschule Lange Straße in Ganderkesee.