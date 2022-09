Ob wie hier an der Rathausstraße mit dem Rollstuhl, mit dem Rollator oder dem Kinderwagen: Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind auf barrierefreie Zugänge angewiesen. Archivfoto: Lennart Bonk up-down up-down Geschäfte, Rathaus, Bücherei und Co. Wie steht es um die öffentliche Barrierefreiheit in Ganderkesee? Von Dirk Hamm | 02.09.2022, 18:00 Uhr

In Sachen Barrierefreiheit ist schon viel erreicht in Ganderkesee, und trotzdem noch viel zu tun. Die Verwaltung hat die Situation in den gemeindeeigenen Gebäuden aufgelistet. 88 Geschäfte sind als „generationenfreundlich“ zertifiziert.