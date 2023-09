Wenn Rainer Lange in diesen Tagen ins Schwitzen kommt, dann nicht etwa, weil der kommissarische Ganderkeseer Bäderchef eine Auszeit vom Arbeitsstress in einer der fünf Saunakabinen im Saunahuus nimmt. Dieses befindet sich schließlich noch in einer gut vierwöchigen Revisions- und Sanierungsphase. Doch vor der ursprünglich für Montag, 2. Oktober, angepeilten Wiedereröffnung des Wellnesstempels am Heideweg ist noch jede Menge zu tun, müssen kurz vor Schluss immer wieder kleine Probleme beseitigt werden. Und so lässt sich der Eröffnungstermin am Tag vor dem Einheits-Feiertag nicht halten, bedauert Lange: „Es wird toll, aber es wird leider auch alles etwas später fertig.“ Das Saunahuus soll nun voraussichtlich am Freitag, 6. Oktober, wieder in den Vollbetrieb gehen.

Die Fassade des Saunabereichs hat einen neuen Anstrich bekommen. Das Gerüst ist am Freitag abgebaut worden.

Lieferschwierigkeiten und ein leckendes Rohr

„Vielfältige Ursachen“ seien für die Verzögerung verantwortlich, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Da gibt es etwa Lieferschwierigkeiten bei einem neuen Ofen für eine der Saunen. Ein älteres Exemplar muss nun vorübergehend wieder ertüchtigt werden. In einer anderen Sauna wurde eine Rohrleckage entdeckt, die geschweißt werden muss, was eine Fachfirma den Angaben zufolge erst in der kommenden Woche erledigen kann. „Hinzu kommen weitere kleinere Verzögerungen bei den Bauarbeiten“, so Rainer Lange. „Unterm Strich ist deshalb eine technische Einweisung für das Team noch nicht möglich.“

Die um ein paar Tage verspätete Wiederaufnahme des Saunabetriebs sei ärgerlich, räumt der kommissarische Geschäftsführer der Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft Ganderkesee ein, aber: „Mit einem eingeschränkten Angebot zu öffnen, war für uns keine Alternative. Wir wollen unseren Gästen das ganze Saunaerlebnis bieten.“

Massage und Wellness bereits ab Mittwoch möglich

Zugleich hat Lange für die Nutzer der Saunahuus-Angebote auch zwei gute Nachrichten parat: Das Kursbecken ist nach den Revisionsarbeiten seit dieser Woche wieder voll im Betrieb. Zudem kündigt Lange an, dass der Wellness- und Massagebereich ab Mittwoch, 4. Oktober, wieder zur Verfügung steht. In den vergangenen Jahren habe sich der Trend entwickelt, dass viele Gäste Massagen und Wellnessanwendungen wie Kosmetik und Peeling unabhängig von der Sauna buchen. Der Massage- und Wellnessbereich kann über einen Nebeneingang direkt betreten werden.

In der nun wenige Tage später zu Ende gehenden Revisionsphase werden laut der Mitteilung dringend notwendige Reparatur- und Reinigungsarbeiten ausgeführt. Darüber hinaus werden zwei Saunakabinen komplett erneuert. Hinzu kommen Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich sowie die technische Einbindung eines zusätzlichen Schaltschrankes zur Visualisierung der Energieverbrauchsdaten.