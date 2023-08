Im Konflikt um den geplanten Windpark auf Ganderkeseer und Huder Gebiet im Hohenbökener Moor haben sich Investor und Naturschützer auf einen Kompromiss geeinigt – zur Freude auch der Sozialdemokraten im Ganderkeseer Rat: „Die Ergebnisse der Kartierung der schützenswerten Brutvögel in diesem Gebiet und die Gespräche zwischen wpd als Betreiberin des Projektes Windpark Hohenböken und den Naturschutzverbänden aus Ganderkesee und Hude werden von uns ausdrücklich begrüßt“, teilte SPD-Fraktionschef Ulf Moritz mit. Die Resultate der Gespräche zwischen beiden Seiten zeigten, dass das Anliegen der Energiewende sich mit dem des Natur- und Artenschutzes vereinbaren lasse. „Man muss nicht das eine für das andere opfern“, hält Moritz im Namen der SPD-Fraktion fest.

Mehr Informationen: Windpark Hohenbökener Moor: Das sind die Die Kernpunkte des Kompromisses größer als Größer als Zeichen Auf neun Hektar sollen in Hude Windräder gebaut werden, in Ganderkesee sind es 77 Hektar Fläche.

Der Investor wird nun zehn statt 13 Anlagen errichten, zwei auf Huder Gebiet, acht auf Ganderkeseer.

40 Hektar des Windparks befinden sich im Landschaftsschutzgebiet, in der Neuplanung wurde der Anteil von 29 auf 13 Prozent reduziert.

80 Hektar bleiben als ornithologische Kernfläche im Norden des Hohenbökener Moors vom Windkraftanlagenbau unberührt.

Mehr Energiesicherheit, ohne den Artenschutz zu opfern

Die Sozialdemokraten erwarten nun, dass die weitere Planung für den Windpark „den Erkenntnissen aus den Gesprächen und der Kartierung angepasst“ wird. Die Betreiberfirma habe angekündigt, einen geänderten Antrag an die Verwaltung zu stellen. Auf dieser Basis erwarte die SPD einen Verwaltungsvorschlag für einen Aufstellungsbeschluss. Dann beginne erneut eine umfängliche Prüfung des Vorhabens unter Beteiligung der Bürger, Verbände und Institutionen. Im Ergebnis könne Ganderkesee „einen Beitrag zur Energiesicherheit in Deutschland“ leisten, „ohne den Artenschutz zu opfern“, so Moritz.

Kritik am ursprünglichen Vorgehen des Bürgermeisters

Im Rückblick auf den heftig umstrittenen ersten Anlauf für ein Planungsverfahren schreibt Moritz dem Rathauschef ins Stammbuch: „Nachträglich hat es sich als richtig erwiesen, nicht dem Tempo zu folgen, welches der Bürgermeister vorgegeben hatte, der ja schon in der Gemeinderatssitzung im März einen Aufstellungsbeschluss durchsetzen wollte.“ Es wäre zudem für den Windkraftbetreiber eine teure Angelegenheit geworden, wären wie ursprünglich geplant mehr Windräder im Nordbereich des Hohenbökener Moores geprüft worden, um später festzustellen, dass dort keine Anlagen möglich seien.

„Für uns ist Transparenz sehr wichtig“

„Auch in dem Aufstellungsverfahren ist für uns die Transparenz sehr wichtig“, schreibt der SPD-Fraktionschef weiter. „Es wäre falsch, erst am Ende des Verfahrens eine Vorlage präsentiert zu bekommen, zu der man nur noch ja oder nein sagen kann.“ Die SPD erwarte, dass im Gemeindeentwicklungsausschuss regelmäßig in öffentlicher Sitzung über den Fortgang der Planungen berichtet wird.