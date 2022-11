Bereiten schon fleißig den Winterzauber am 19. November vor: Philipp Paß, Lukas Scheffler, Ute Stollreiter, Andrea Strauß und Kalle Jabs von den Ganderkeseer Delme-Werkstätten. Foto: Bettina Dogs-Prößler up-down up-down Winterzauber in Ganderkesee Weihnachtsmarkt der Delme-Werkstätten: Wo Beschäftigte eigene Produkte verkaufen Von Bettina Dogs-Prößler | 10.11.2022, 21:00 Uhr

Nur Corona hatte den Wintermarkt der Delme-Werkstätten in Ganderkesee ausgebremst, jetzt gehen endlich wieder die weihnachtlichen Lichter an. Am Samstag, 19. November, feiert die Einrichtung ihren Winterzauber.