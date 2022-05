Bürgermeister Ralf Wessel (li.) war am Montag Gast bei der Jahreshauptversammlung des Orts- und Heimatvereins Bookholzberg-Grüppenbühren. In der Mensa der Schule an der Ellerbäke lieferte ihm Vorsitzender Erich Düßmann viel „Stoff“ für seine Ausführungen.

FOTO: Dirk Hamm