Viele Mitmachangebote am 1. November Darum geht es beim 1. Ganderkeseer Digitaltag in regioVHS und Bücherei Von Dirk Hamm | 07.10.2023, 18:03 Uhr Bee-Bots und Virtual-Reality-Brillen, hier vorgestellt von Sigrid Kautzsch (li.) und Claudia Körner, sind nur zwei der vielen digitalen Hilfsmittel, mit denen sich Besucher beim 1. Ganderkeseer Digitaltag vertraut machen können. Foto: Dirk Hamm up-down up-down

In Ganderkesee haben sich die regioVHS und die Gemeindebücherei zusammengetan, um das Mega-Thema Digitalisierung informativ und zugleich spielerisch erlebbar zu machen: Am 1. November steigt in der Gemeinde der 1. Ganderkeseer Digitaltag.