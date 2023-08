Wer findet den Kleinen Eisvogel? Wie klingt der Wald? Was gibt es im Wald zu entdecken? Welches sind die zotteligen neuen Waldbewohner? „Interessante Fragen gilt es zu beantworten, und zwar direkt vor Ort im Hasbruch, mit allen Sinnen“, lädt Heiko Ackermann, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs, in einer Mitteilung zum Mitmachen ein.

Spannung bei den Mithelfern steigt

Am Sonntag, 27. August, findet der 13. Hasbruchtag unter dem Motto „Wald neu entdecken“ auf dem Platz vor der Jagdhütte von 11 bis 15 Uhr statt. „Die Spannung im Organisationsteam, den zahlreichen mithelfenden Vereinsmitgliedern und den Landesforsten steigt wenige Tage vor dem großen Ereignis langsam an“, verrät Ackermann.

Etliche Mitmachstände für die ganze Familie seien vorbereitet: So ist unter anderem das Hören von Waldmusik geplant und verborgene Dinge des Waldes sind zu suchen. „Die Hasbruch-Gesellschaft will so allen Besuchern einen entspannenden Waldtag im Hasbruch bieten“, macht Ackermann Lust auf einen Besuch.

Weitere Organisationen mit dabei

Aber auch die vielen weiteren Organisationen wie unter anderem Pfadfinder, Freiwillige Feuerwehr Falkenburg und Nabu Hude, die mit Angeboten vertreten sind, freuen sich laut Ackermann darauf, mit den Besuchern einen Tag im Wald zu verbringen.

Wie in jedem Jahr gibt es für alle Besucher mit Kaffee, Kuchen und Bockwurst auch eine Stärkung im Wald. Das Pflanzenreich des Waldes bringt Försterin Linea Kalinowski auf kurzen Führungen den Besuchern des Hasbruchtages näher.

Vielleicht entdeckt man sogar den Kleinen Eisvogel

„Mit etwas Glück kann auf diesen Spaziergängen der in diesem Bereich des Waldes vorkommende Kleine Eisvogel am Wegesrand beobachtet werden“, sagt Ackermann. Allerdings handele es sich dabei nicht etwa um einen Verwandten des schillernden bunten Vogels, „sondern einen ebenfalls sehr ansehnlichen Tagfalter“, wie er verrät.