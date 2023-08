Auf der A28 in Fahrtrichtung Bremen ist es am Montag gegen 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Sattelzug gerät auf Standstreifen und prallt mit Pannenlaster zusammen

Der 53-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Diepholz geriet demnach aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen. Als Reaktion führte der Fahrer eine zu starke Gegenlenkbewegung durch, die zur Folge hatte, dass der 53-jährige den Sattelzug auf den Standstreifen manövrierte.

Dort befand sich jedoch bereits ein weiterer Sattelzug, der wegen eines technischen Defekts stehengeblieben war. Der angeforderte Abschleppwagen war bereits vor Ort und befand sich ebenfalls auf dem Standstreifen.

Der Diepholzer Sattelzug prallte mit dem liegengebliebenen Sattelzug aus Nordhorn und dem Fahrzeug des Abschleppunternehmens zusammen. Nach einer weiteren Kollision mit der Außenschutzplanke kam er zum Stehen. Der Sattelzug des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Sperrung bis in den Abend

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde eine halbseitige Sperrung eingerichtet, die bis in die Abendstunden andauerte. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 140.000 Euro.

Gegen den 53-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.