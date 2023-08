Nachdem ein junger Mann am Samstag gegen 7 Uhr auf der Jagd in Dötlingen-Ostrittrum tödlich verletzt wurde, hat die Polizei umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Zwei 18-jährige Jagdberechtigte aus der Gemeinde Dötlingen befanden sich in Ostrittrum gemeinsam auf der Jagd nach Krähen. Der später Verstorbene geriet dabei laut Bericht der Polizei in das Schussfeld seines Bekannten, wurde getroffen und schwer verletzt.

Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. Die verständigte Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen und auch die genutzten Waffen sichergestellt. Nach bisherigem Stand deutet alles auf einen tragischen Jagdunfall hin. Die Betreuung der Angehörigen wurde durch das ehrenamtliche Kriseninterventionsteam der Malteser sichergestellt.