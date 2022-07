Eine 20-jährige Autofahrerin ist in Wardenburg in einer Kurve von der Straße abgekommen. FOTO: Michael Gründel up-down up-down Gegen zwei Bäume geprallt 20-jährige Frau bei Unfall in Wardenburg schwer verletzt Von Marco Julius | 26.07.2022, 19:31 Uhr

In Wardenburg hat es am Montag einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurde eine junge Frau so schwer verletzt, dass sie in die Klinik musste.