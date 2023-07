Bei der Frau handelt es sich laut einer Mitteilung der Polizei um die 58-jährige Hadiye Tas. Sie ist etwa 160 cm groß und hat ihr Haus in Ahlhorn am Montag, 03. Juli 2023, um 15 Uhr, in komplett dunkler Kleidung und zu Fuß verlassen. Nachdem die eigene Suche erfolglos blieb, meldete ihr Ehemann sie am Mittwoch als vermisst. Auch die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Frau.

Die 58-jährige Hadiye Tas gilt als vermisst. Foto: Polizei

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die Vermisste aufgrund einer Erkrankung auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und galt bereits mehrmals als vermisst. Die Frau kehrte in diesen Fällen aber jeweils nach mehreren Stunden nach Hause zurück.

Polizei erbittet Zeugenhinweise

Wer die vermisste Frau gesehen hat und Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon (0 44 31) 94 10 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.