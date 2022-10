Eine 84-Jährige ist dank der schnellen Hilfe aufmerksamer Bürger aus ihrem brennenden Haus gerettet worden. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Haus nicht mehr bewohnbar 84-Jährige aus brennendem Haus in Wardenburg gerettet Von Melanie Hohmann | 21.10.2022, 12:07 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Wardenburg hat die 84-jährige Bewohnerin am Freitagmorgen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.