Der viele Regen und die dadurch teils enormen Wassermengen ziehen die Bauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in die Länge. Wie die Autobahn-GmbH des Bundes jetzt mitteilt, hat das wechselhafte Wetter die Arbeiten deutlich behindert. Die Sperrung verzögert sich damit bis zum Dezember dieses Jahres. Ursprünglich war ein Ende der Bauarbeiten für Ende August geplant.

Der Boden hatte die großen Mengen Regenwasser nicht mehr aufnehmen können, dadurch mussten weitere Drainagen zur Entwässerung eingebaut werden. An einigen Stellen musste der Boden sogar komplett ausgetauscht werden, um den Untergrund wieder stabil genug für die Baumaschinen zu machen und um ein Abrutschen zu verhindern. „Zudem konnten die Arbeiten nicht wie geplant an einem Stück in dem 3,6 Kilometer langen Abschnitt durchgeführt werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Sperrung verzögert sich bis Dezember 2023

Damit bleibt auch die Anschlussstelle Wildeshausen-Nord weiterhin gesperrt. Freie Fahrt soll dann wieder ab Dezember möglich sein. Mit zusätzlichen Arbeitern soll die Fahrbahn nun bis Ende des Jahres erneuert werden.