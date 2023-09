Bis hierhin und nicht weiter. Die Polizei hat auf der A1 bei Wildeshausen eine Großkontrolle durchgeführt und dabei mehrere Lkw vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Auf einem Rastplatz kontrollierten die Beamten der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg am Mittwoch insgesamt 24 Fahrzeuge aus dem gewerblichen Güterverkehr. Gleich neun Fahrern musste daraufhin vorübergehend und bis auf Weiteres die Weiterfahrt untersagt werden.

In Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord legten die 21 Beamtinnen und Beamten ihr Augenmerk insbesondere auf die Verkehrssicherheit der Lastkraftwagen. Dabei wurden die meisten Mängel an den Bremsen, den Versorgungseinrichtungen zur Luftdruckbremsanlage, dem Rahmen und der

Ladungssicherung festgestellt.

Lkw im „Dackelgang“ unterwegs

Ein Berufskraftfahrer war mit seinem Sattelzug auf den Weg nach Osnabrück, um dort Waren zu laden. Hierbei stellten die Kontrollkräfte im Fahrbetrieb fest, dass die Zugkombination im sogenannten „Dackelgang“ fuhr. Dies ist nach Angaben der Polizei unter anderem ein Rückschluss darauf, dass die Fahrdynamik eingeschränkt ist. Das Fahrzeug fuhr nicht mehr parallel zur Fahrbahn. Aufgrund der festgestellten Mängel wurde das Gespann als verkehrsunsicher eingestuft und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Lkw-Fahrer als auch Verantwortliche des Transportunternehmens wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Räder verbogen und gebrochen

Auch für einen 38-jährigen Berufskraftfahrer, der Ackerschlepper nach Frankreich befördern wollte, war die Fahrt nach einer Kontrolle an der Rastanlage beendet. Die Kontrolleure stellen zusammen mit einem Mitarbeiter des TÜV Nord fest, dass einzelne Räder verbogen und sogar gebrochen waren. Auch hier leiteten die Einsatzkräfte gegen den Fahrzeugführer sowie Verantwortliche der Spedition Bußgeldverfahren ein.

Polizei und TÜV stellen diverse Mängel fest

Ein nicht verkehrssicherer Lkw samt Anhänger war das Ergebnis einer weiteren Kontrolle. Der Fahrer des Gespanns war auf dem Weg nach Vechta, um dort Möbel zu laden. Bereits im Rahmen der anfänglichen Kontrolle stellen die Polizisten Mängel an der Bremse, der Versorgungseinrichtung der Luftdruckbremsanlage sowie der Elektronik fest. Bei der anschließenden Überprüfung zusammen mit dem TÜV in einer naheliegenden Prüfstation wurde erkannt, dass die Radbremse nicht freigängig war, der sogenannte Lufttrockner keine Funktion hatte und Achsschenkel ausgeschlagen waren. Am Anhänger offenbarte sich zudem ein Riss am Hauptrahmen. Auch in diesem Fall musste die Weiterfahrt untersagt werden.



Weitere Mängel an diesem Tage wurden an Reifen sowie der mangelhaften oder nicht vorhandenen Ladungssicherung festgestellt. Diese Mängel konnten aber überwiegend vor Ort behoben werden, sodass die Weiterfahrt anschließend gestattet werden konnte.