Vollsperrung auf der A1: Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch über den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) am Donnerstag um 10.44 Uhr meldete, ist die Autobahn im Bereich des Dreiecks Ahlhorn nach einem Unfall sowohl in Richtung Osnabrück als auch in Richtung Bremen/Hamburg gesperrt worden. Die Beamten empfehlen eine weiträumige Umfahrung der Unfallstelle.

Details zum Unfall liegen noch nicht vor.

Weitere Informationen folgen.