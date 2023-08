Das urgeschichtliche Zentrum kann kommen: Nach einiger Verzögerung sind am Montag nun die Bagger angerückt, um den Mitteltrakt der alten Wildeshauser Feuerwehr zwischen Fahrzeughalle und Pumpenturm abzureißen. „Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht“, freute sich Bürgermeister Jens Kuraschinski. In der vergangenen Woche war das Gebäude bereits entrümpelt worden, dazu wurden sorgfältig intakte Dachziegel gesammelt, die anschließend noch wiederverwertet werden sollen. Schäden an dem Gebäudeteil hatten einen Abriss unumgänglich gemacht.

Abriss unumgänglich

In der alten Feuerwehr soll das seit langem geplante Urgeschichtliche Zentrum entstehen, das als touristischer und (ur-)geschichtlicher Anlaufpunkt für die Region dienen soll. Laut Mitteilung der Stadt Wildeshausen sind rund 60 Prozent der Baugewerke wie Rohbau, Zimmerer, Dachdecker sowie die technischen Gewerke bereits ausgeschrieben und vergeben, so dass es nach den Abrissarbeiten schnell mit dem Wiederaufbau weitergehen kann. Der Abriss soll in 14 Tagen erledigt sein.

Vor dem Wiederaufbau wird zuvor noch das Team vom Kampfmittelbeseitigungsdienst anrücken, um nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg zu suchen. Anschließend erfolgt die Pfahlgründung, um für eine maximale Stabilität des direkt an der Hunte gelegenen Neubaus zu sorgen. Die Gesamtdauer der Maßnahme wird in der Mitteilung auf anderthalb Jahre geschätzt.