Blaulicht Polizei Foto: Friso Gentsch up-down up-down Anwohner rufen Polizei Angriff auf Frau im Burgpark Wildeshausen? Polizei sucht Zeugen Von Eyke Swarovsky | 02.01.2023, 15:56 Uhr

Anwohner haben am Sonntag eine verdächtige Situation am Burkpark in Wildeshausen beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten suchen nach weiteren Zeugen.