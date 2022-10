Die Spitzen der Awo Weser-Ems, Thomas Elsner (li.) und Harald Groth (re.), begrüßen SPD-Generalsekretärin Hanna Naber (v. li.), Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns und die stellvertretende Landrätin Marion Daniel bei der Delegiertenversammlung im Hotel Gut Altona. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Delegierte tagen in Dötlingen Auch die Einrichtungen der Awo leiden unter der Inflation Von Dirk Hamm | 02.10.2022, 17:49 Uhr

Preissteigerungen und Personalmangel bereiten den Wohlfahrtsverbänden große Sorgen. Was die Arbeiterwohlfahrt sich von der Politik wünscht, erläuterten die Spitzen des Awo-Bezirksverbands Weser-Ems am Rande einer Konferenz in Dötlingen.