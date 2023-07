Eine 34-jährige Autofahrerin ist in Hude mit ihrem Auto in einen Graben gerutscht. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Bei Regen ins Schleudern geraten Autofahrerin bei Unfall in Hude schwer verletzt Von Eyke Swarovsky | 14.07.2023, 12:15 Uhr

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag bei starkem Regen in Hude mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und in einem Graben gelandet.