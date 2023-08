Die Erfolgsaussichten seiner Berufung waren zweifelhaft, hatte der Vorsitzende Richter Frederik Franz dem angeklagten Bauunternehmer aus Datteln (Nordrhein-Westfalen) schon im Vorfeld mitgeteilt – und geändert hat seine Kammer am Landgericht Oldenburg ihre Meinung auch in der Verhandlung am Mittwoch nicht: Wegen Fahrens ohne Führerschein sowie Urkundenfälschung muss der vielfach einschlägig vorbestrafte und mutmaßlich vielfahrende 49-Jährige sieben Monate ins Gefängnis.

Bei Kontrolle gefälschten Führerschein gezeigt

Die Berufungskammer hat damit Urteil Schlussfolgerungen des Amtsgerichts Wildeshausen bestätigt: Der Angeklagte habe sich unbeeindruckt von allen Vorverurteilungen gezeigt, besitze trotz seiner an den Tag gelegten Reue offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein, eine positive Sozialprognose, um die Strafe zur Bewährung auszusetzen, sei nicht zu erkennen.

Der 49-Jährige war am Tattag vor etwa eineinhalb Jahren dabei, von einer seiner Baustellen in Bremen zurück nach Hause im Kreis Recklinghausen zu fahren. An der Ausfahrt Wildeshausen-West hatte er die Autobahn kurz verlassen, wurde dann auf dem Pendler-Parkplatz von der Polizei kontrolliert – und zeigte den Beamten einen komplett gefälschten Führerschein nebst passendem Ausweis. Darum kam es zum Prozess in Wildeshausen.

„Sie haben kein einziges Urteil irgendwie ernstgenommen“

Seinen Führerschein besitzt der Mann seit etwa 2010 nicht mehr. Vermutlich war ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden, nach dem bei ihm eine Epilepsie diagnostiziert worden war. Er fuhr aber doch immer weiter, auch um seine Baustellen im gesamten Bundesgebiet zu betreuen. Bis 2018 wurde er so viermal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Geldstrafen verurteilt, 2019 wegen „Verschaffen von falschen amtlichen Dokumenten“ zu einer Bewährungsstrafe, nachdem der Zoll an ihn adressierte falsche Ausweispapiere abgefangen hatte. Ohne Wirkung: Denn solche Papiere besorgte er sich nochmals, nachdem er 2020 und 2021 die nächsten Verurteilungen wegen führerscheinlosen Fahrens kassiert hatte. Diesmal zu fünf Monaten Gefängnis. Eine Strafe, die er bis vergangenen April abgesessen hatte.

Verteidiger Udo Klaus Duits hatte genau wegen dieser Haftstrafe nun auch die Hoffnung, dass sein durch die Haft in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommene Mandant diesmal doch ums Gefängnis herumkommen könnte. Denn seit dem Urteil habe er durch die erlittene Haft doch erstmals ernsthafte Konsequenzen seiner Taten gespürt. Die Situation sei jetzt eine andere als noch im erstinstanzlichen Prozess. Tatsächlich musste die Berufungskammer die erlittene Gefängniszeit in seine Überlegungen für ein neues Urteil einbeziehen. Doch für eine positive Sozialprognose reichte das nicht, sagte Richter Franz: Zu oft er er gewarnt worden, „da können Sie jetzt keine Milde mehr erwarten“, sagte er dem Angeklagten: „Sie haben kein einziges Urteil irgendwie ernst genommen.“