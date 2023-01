Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Treffen auf Online-Plattform vereinbart Bei Verkaufsgespräch: Oldenburger gefesselt und ausgeraubt Von dpa | 30.01.2023, 18:56 Uhr

Bei einem Verkaufsgespräch um Bekleidungsstücke in Oldenburg hat der vermeintliche Käufer den Anbieter gefesselt und ausgeraubt. Anschließend floh der Täter am Sonntagabend mit Beute in mittlerer dreistelliger Höhe, wie die Polizei am Montag mitteilte.