Beide hatten einen über den Durst getrunken, nun sind beide leicht verletzt – und vielleicht bald ihren Führerschein los: Wie die Polizei berichtet, kam es nämlich am Samstag gegen 23.45 Uhr in Harpstedt auf dem Fuß- und Radweg der Straße „Am Großen Wege“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. So habe der 56-jährige Radfahrer aus Harpstedt den Weg befahren und habe dabei den ebenfalls in Harpstedt lebenden 27-jährigen Fußgänger übersehen, der dort vermutlich aufgrund eines Sturzes lag.

Führerscheinstelle erfährt von beiden Beteiligten

Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer seinerseits stürzte. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei beiden Beteiligten eine deutliche Alkoholisierung und ließen sie einen Atemalkoholtest machen. Das Ergebnis: 2,4 Promille beim Fußgänger und 1,71 Promille beim Radfahrer. Gegen den 56-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und ließen ihm Blut entnehmen. Die Führerscheinstelle wird allerdings wegen der Vergehen beider Beteiligter informiert.