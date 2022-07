Polizisten haben in Hundsmühlen einen sturzbetrunkenen Mann festgenommen. (Symbolfoto) FOTO: imago images / Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Noch morgens in Zelle fast zwei Promille Bei Wardenburg: Betrunkener randaliert und droht Polizisten mit dem Tod Von Melanie Hohmann | 21.07.2022, 14:52 Uhr

Richtig Randale gemacht hat ein Betrunkener am Mittwoch in Hundsmühlen bei Wardenburg. Nach Sachbeschädigungen zeigte er sich bei der Festnahme von Anfang an aggressiv, beleidigte die Beamten und spuckte in das Fahrzeug.