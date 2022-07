Zwei Böschungsbrände haben am Mittwoch die Feuerwehren in Wardenburg auf Trab gehalten. FOTO: Nonstopnews up-down up-down Anwohner in Sicherheit gebracht Böschungsbrand droht in Wardenburg auf Tankstelle überzugreifen Von Eyke Swarovsky | 20.07.2022, 17:49 Uhr

Zwei Böschungsbrände in der sengenden Hitze haben am Mittwoch die Feuerwehren in Wardenburg auf Trab gehalten. Die Flammen drohten auf eine Tankstelle überzugreifen.