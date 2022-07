Drei Jugendliche haben bei großer Trockenheit auf einem Spielplatz gezündelt - mit Folgen. (Symbolfoto) FOTO: imago images / Tim Oelbermann up-down up-down Trockene Grünfläche in Flammen Jugendliche zündeln in Wildeshausen auf Spielplatz und lösen Brand aus Von Melanie Hohmann | 21.07.2022, 12:37 Uhr

Drei Jugendliche haben am Mittwoch bei großer Trockenheit auf einem Spielplatz in Wildeshausen gezündelt – mit Folgen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf entsprechendes Verhalten hin.