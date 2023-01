An einer noch nicht bewohnten Notunterkuft in Wildeshausen sind mehrere Flaschen gefunden worden, die offenbar als Brandsatz hätten dienen können. Symbolfoto: Friso Gentsch / dpa up-down up-down Staatsschutz ermittelt Brandsätze an Flüchtlingsunterkunft in Wildeshausen deponiert? Von Eyke Swarovsky | 03.01.2023, 11:46 Uhr

In der Nähe einer noch unbewohnten Notunterkunft am Westring in Wildeshausen sind verdächtige Gegenstände gefunden worden. Der Landkreis und die Polizei sind sensibilisiert und suchen Zeugen, der Staatsschutz ermittelt.