Hat ihr Herz an die Landwirtschaft verloren: Nadja Lampe. Foto: Felix Wenzel up-down up-down Landtagswahl in Niedersachsen CDU-Kandidatin Nadja Lampe: Dafür setzt sich die Ganderkeseerin ein Von Sebastian Hanke | 27.09.2022, 11:51 Uhr

Die CDU-Kandidatin Nadja Lampe tritt bei der Landtagswahl in Niedersachsen an. Auch wenn sie noch nicht lange dabei ist, hat sie klare Ziele und Vorstellungen in Sachen Politik.