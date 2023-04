Eine von 19 Stationen der Dötlinger GartenKultour: Auch Olaf Schachtschneider (rechts) vom gleichnamigen Pflanzenhof ist am 1. Mai wieder mit von der Partie. Archivfoto: Thomas Breuer up-down up-down Ausflugstipp für den Maifeiertag Das alles hat die „Dötlinger GartenKultour“ am 1. Mai zu bieten Von Dirk Hamm | 12.04.2023, 18:30 Uhr

Kunst, Kunsthandwerk, Gartenkultur und Kulinarisches werden am 1. Mai bei der „Dötlinger GartenKultour“ in vielen Facetten und an vielen Stationen geboten. Wer möglichst viel an den 19 Schauplätzen erkunden möchte, sollte den Tag gut planen.