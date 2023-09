Es ist ein Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit. Und auch die Dötlinger Gartenkultour mitten im Naturpark Wildeshauser Geest hat an diesem Tag etwas zu feiern, wenn sie am 3. Oktober von 11 bis 18 Uhr zum dritten und damit letzten Aktionstag in diesem Jahr einlädt: Es ist bereits das 20. Mal, dass sich Gärten, Ateliers und Galerien öffnen. Die Dötlinger Gartenkultour, organisiert vom gleichnamigen Verein, hat sich längst fest im Kalender etabliert, sie hat eine große Anziehungskraft auf Ausflügler, Garten- und Kunstfreunde weit über die Gemeinde hinaus.

Ein Preis, alle Gärten

Zugang zu allen teilnehmenden Gärten erhalten Besucherinnen und Besucher für fünf Euro. Aber nicht nur Gärten beteiligen sich. So lädt unter anderem Gästeführer Gerold Schnier unter dem Titel „Landwirtschaft“ zum Rundgang von 14 bis 16.30 Uhr ein. Start ist beim Gästeführer-Infostand auf dem Parkplatz „Zur Loh“ in Dötlingen. Wer dabei sein will, zahlt ebenfalls fünf Euro.

Kunst in Galerien

In der Galerie 4 am Rittrumer Kirchweg 4 in Dötlingen ist die Ausstellung „…alles im Fluss“ mit der Gastkünstlerin Agnieszka Hayduk zu sehen. In der Müller-vom-Siel-Kate am Rittrumer Kirchweg 1c können die Ergebnisse einer Malwerkstatt mit dem niederländischen Künstler Theo Leijdekkers entdeckt werden.

Gärten öffnen ihre Pforten

DIe Gartenkultour lebt aber natürlich von den Gärten. Folgende Gärten und Gartenbetriebe können während der Dötlinger Gartenkultour erkundet werden.

Stein- und Wassergarten von Familie Krüger: ein Gartenparadies mit nostalgischem Flair. Es gibt dort mehrere Teiche, seltene Gehölze, Beete, eine Steingrotte und noch deutlich mehr zu entdecken. Am Kürk 10, Simmerhausen (Gemeinde Prinzhöfte).

Gartenlandschaft von Lore und Helmut Schultz: Eine alte Wallanlage mit Eichen umfasst das rund 10.000 Quadratmeter große Grundstück mit Obstbaumwiese, Teich, Wildblumen und Staudenbeete. Ostrittrumer Straße 8, Sandhatten (Gemeinde Hatten).

Hofgarten Sandhatten von Martina und Dieter Suhrkamp: Große Rasenflächen, ein kleiner Wald, Inselbeete, Wasserstellen und ein Teich: ein Garten zum und Ruhe finden und Verweilen. Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Haferkampstraße 14 , Sandhatten.

Garten Vogelhöhe von Christian Bormann und Gerd Eggers: Auf dem verwunschenen Gelände mit vielen skurrilen Fundstücken gibt es um 14 Uhr unter der Überschrift „Eine friedvolle Stunde" eine Konzertlesung. Ein Flohmarkt rundet das Angebot ab. Auch an Kaffee und Kuchen ist gedacht. Zum Sande 13, Dötlingen.

Bäumegarten von Irmgard Voss-von Stebut und Bernd Voss: Bereits seit 2005 ist das weitläufige Areal mit Wald und Wiesen und alten Baumbetand im Besitz von Familie Voss.. Sie freuen sich auf Besucher. Rahmanns Weg 5, Hockensberg.

Café Stauden-Oase von Familie Tönjes: Christa Tönjes hat von Garteneisen durch Europa zahlreiche Pflanzenschätze mitgebracht. Kaffee und Kuchen gibt es auf der Sommerterrasse. Zum Feldhorst 11 , Bergedorf (Gemeinde Ganderkesee).

Pflanzenhof Schachtschneider: Die Vielfalt der Herbstblüten will der Betrieb in den Mittelpunkt rücken. Iserloyer Straße 2, Aschenstedt.

Staudengärtnerei Triebwerk Stauden von Stefanie Roeper: Das parkähnliche Gelände der Gärtnerei hat viele Blühpflanzen zu bieten. Zum Aktionstag gibt es auch Kaffee und Kuchen sowie ein kleines Kinderprogramm. Um 15 Uhr beginnt ein rund 45-minütiges Konzert des Santur-Solospielers Hossein Taghinejad, der traditionelle persische Musik bietet. Stroth 3, Rhade

Offene Ateliers

Am Aktionstag öffnen auch Ateliers. Anne Hollmann empfängt Gäste an der Straße Zum Wittensand 14 in Ostrittrum, Gerd Battermann zeigt „künstlerische Fotografie“ an der Huntloser Straße 14 in Geveshausen. In diesem Ort haben auch die Ateliers von Brigitte Becker (Textildesign und Weberei, Huntloser Straße 14) sowie Gitta Martens (Motto: „Lichte Momente“, Huntlosrer Straße 14) ihren Sitz. Bildhauer Hossein Razagi zeigt in seinem Garten am Schulweg 30 in Neerstedt seine Werke.

Gastronomische Angebote machen der Dötlinger Hof, das Lopshof-Restaurant und das Café in der Stauden-Oase Tönjes in Bergedorf.

Weitere Informationen sowie das komplette Programm und alle Öffnungszeiten gibt es unter www.doetlinger-gartenkultour.de.