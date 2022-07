An einem angemeldeten Aufzug mit Kundgebungen unter dem Schlagwort „Brettorf bleibt bunt“ nahmen aus Protest gegen die Politik der AfD etwa 350 Personen teil. FOTO: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Polizei zieht Bilanz Demo gegen AfD-Versammlung in Brettorf verläuft friedlich Von Marco Julius | 02.07.2022, 18:24 Uhr

Rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in Brettorf an einer Demonstration teilgenommen, die sich gegen den in einem Gasthaus laufenden Landesparteitag der AfD wendete. Das sagt die Polizei.