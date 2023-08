Der Kulturverein Hude kündigt einen bunten Strauß an Veranstaltungen im August und September an. Den Start macht laut Ankündigung eine Solo-Theater-Comedy aus Berlin mit Heike Feist am Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Forum der Peter-Ustinov-Schule.

„Heike Feist verwandelt in einer furiosen Dreifachrolle den Theatersaal in ein Wartezimmer“, heißt es in der Ankündigung. Mit Herz und scharfem Blick nimmt sie das Verhältnis von Arzt und Patient aufs Korn und auch die Pharmaindustrie und Krankenkassen bekommen ihr Fett weg. Und im Laufe dieses Theaterabends wird aus einer Ärztin, wie wir sie vielen Klischees nach zu kennen glauben, eine Ärztin, die wir alle gerne hätten.

Mehr Informationen: Solo-Theater-Comedy mit Heike Feist größer als Größer als Zeichen Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Forum der Peter-Ustinov-Schule. Karten (20 Euro im Vorverkauf, 24 Euro an der Abendkasse) gibt es vor Ort in der Buchhandlung „Lesen und Mehr“ an der Parkstraße, per E-Mail an tickets@kulturverein-hude.de oder telefonisch unter (04408) 807158.

Balladen und Songs von Aaron English

Der aus Seattle stammende Pianist/Singer-Songwriter Aaron English hat in den USA und Europa mit sieben selbst veröffentlichten Alben und regelmäßigen Konzerte immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Seine Bandbreite reicht der Ankündigung zufolge von gefühlvollen Balladen bis zu kraftvollen Songs. Der Sänger und Pianist ergänzt sein Repertoire mit Coversongs von zum Beispiel Bruce Springsteen, Sting, Tom Petty, David Bowie, Prince, Peter Gabriel oder The Beatles. Musikwünsche aus dem Publikum werden dabei stets gern realisiert. Diese Songs interpretiert Aaron English jeweils auf seine eigene spezielle Art und haucht ihnen damit neues Leben ein.

Mehr Informationen: Konzert mit Aaron English größer als Größer als Zeichen Sonntag, 3. September, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Klostermühle. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf und für 24 Euro an der Abendkasse.

SpielART auf dem Rathausvorplatz

Am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr findet SpielART auf dem Rathausvorplatz, Parkstraße, in Hude statt. SpielART ist ein Kulturfest für Menschen aller Art und jeden Alters. Es präsentiert neben international renommierten Künstlern Kulturschaffende der lokalen Kulturszenen in einem professionellen und familienfreundlichen Rahmen. Dieses Jahr sind in Hude Tridiculous (Akrobatik, Musik, Tanz), Kira und Anders (Theater am Chinesischen Mast), die Waldwesen (Stelzen- und Maskentheater), Budokan Hude (Taekwon-Do) und Circus Sternchen dabei. Es ist nur eine begrenzte Anzahl Sitzplätze verfügbar. Picknickdecken können mitgebracht werden.